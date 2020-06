[AUDIO] Formulan cargos contra Municipio de Aysén por Planta de Aguas Servidas de Mañihuales

Incumplimientos van desde la deficiencia en la operación, mal manejo de lodos, generación de malos olores, hasta descarga de aguas no tratadas al río Mañihuales.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de la Municipalidad de Aysén, titular del proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Villa Mañihuales”, ubicado en la entrada sur de la localidad, debido a deficiencias asociadas a la mala operación de sus instalaciones.

En la fiscalización, realizada en octubre de 2019,se constataron incumplimientos ambientales del proyecto, información que luego de un análisis de los antecedentes levantados, la SMA decidió formular 5 infracciones en contra del municipio Aysén.

El procedimiento se encuentra dentro del Programa de Fiscalización anual de la SMA, y fue posible en la acción conjunta entre profesionales de la oficina regional de la SMA de Aysén, personal de la Dirección General de Aguas y de la Seremi de Salud.

Según Oscar Leal, jefe de la oficina regional de Aysén, la primera infracción constatada consiste en la descarga de aguas servidas sin tratamiento al Río Mañihuales.

“Al momento de la inspección el sistema de cloración no estaba realizando la desinfección requerida debido a una deficiente operación del sistema de bombeo de cloro hacia la descarga del efluente. Asimismo, se verificó en uno de los estanques de la planta una acumulación de lodo sin tratar, que superaba el nivel de líquido y que no se pudo comprobar el retiro, prensado y disposición final de los lodos que deberían generarse como resultado de una operación normal en una planta de este tipo”, sostuvo.

A lo anterior -añadió- se suman otras desviaciones respecto de lo aprobado en la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó este proyecto e impuso una serie de medidas y condiciones para evitar los efectos negativos que pueden generarse en el tratamiento de aguas servidas. Entre las desviaciones constatadas se verificó que la planta carece de un equipo generador eléctrico de respaldo, no realiza monitoreos del efluente tratado ni del curso receptor, no contaba con equipamiento de laboratorio ni de control de procesos, la operación era de tipo manual y no había personal que asegurara su operación nocturna.

DEFICIENCIAS LEVES Y GRAVES CON SANCIONES

Óscar Leal añadió que la planta contaba con una deficiente ejecución de las medidas de mitigación y del Plan de Contingencias Ambientales, atendida la ausencia de cerco vegetal en el contorno perimetral, y de franjas de arborización.

Las infracciones detectadas fueron clasificadas como leves y graves por lo que la planta podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura, o multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales (UTA) por cada infracción grave y 1.000 por cada leve.

Tras la notificación de formulación de cargos, el municipio tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar su programa de cumplimiento y de 15 para presentar sus descargos.

Para mayor detalle, acceder a la formulación de cargos en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa).