Consejeros Abello y Campos critican aprobación en Senado sobre reelección, pero sin “retroactividad”

Acusaron que “los viejos estandartes, dominan el Senado” y que la aprobación fue con “letra chica”.

Tras la aprobación este miércoles en el Senado del proyecto que pone límite a la reelección de parlamentarios, cores, alcaldes y concejales; los consejeros regionales Carlos Campos y Jorge Abello criticaron el que no se alcanzará el quórum requerido para la disposición transitoria de “retroactividad”, que consideraba limitar también a los actuales parlamentarios en ejercicio.

Debido a esta situación, es que tras este segundo trámite en el Congreso, que demandó una jornada maratónica en la Cámara Alta, la normativa deberá zanjarse en una comisión mixta.

Con 35 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención la sala del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que limita la reelección sucesiva de senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales y concejales, con lo que la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

No obstante, y por no alcanzar el quórum requerido de 26 votos, no prosperó una disposición transitoria que establecía el cómputo de los períodos anteriores. Dicha disposición tuvo 22 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

VOTACIÓN DESDE AYSÉN: SANDOVAL A FAVOR, ÓRDENES SE ABSTUVO

Al respecto, el consejero regional Jorge Abello señaló que la norma legal que aspira a evitar la eternización en el cargo de muchos políticos en Chile, fue dispar en la votación que efectuaron los senadores de Aysén.

“Tenía la esperanza que los senadores y senadoras estuvieran en sintonía con las aspiraciones ciudadanas, que hubiesen de una vez por todas facilitado mayor renovación de las autoridades electas nacionales, regionales y locales, pero primó la ‘letra chica’, lo que no ayuda a recomponer la confianza de la gente, una votación como “traje a la medida” de algunos senadores y senadoras.

Sobre la misma critica, el core de la Provincia de Capitán Prat planteó que “necesitamos un cambio urgente y una renovación de nuestra clase política, de los políticos y de la forma en que, malamente, algunos hacen política. Todos los movimientos, manifestaciones y falta de interés de ir a votar de las personas se deben justamente al descontento ciudadano. Esta es una oportunidad de mejorar lo que tenemos, de hacer las cosas bien en el camino correcto”.

También el core Abello refirió a la votación de los parlamentarios que representan a la Región de Aysén.

“Me decepciona la votación de la senadora Órdenes, que si bien votó por limitar la reelección se abstuvo -como muchos otros parlamentarios- de aprobar la retroactividad, dejando abierta la posibilidad que muchas autoridades que llevan suficiente tiempo en ejercicio, puedan seguir como nuevos actores políticos hacia el futuro. Debo agregar y destacar por nobleza la votación y argumentos expuestos por el senador David Sandoval, en los 2 aspectos de la ley”.

En tanto, el core Carlos Campos comentó que “son de conocimiento público mi diferencias y desencuentros con el senador David Sandoval, pero es de justicia reconocer que actuó con responsabilidad y valentía en la última votación en el Congreso, donde se discutió la limitación de las reelecciones y su aplicación de la ley con retroactividad”.

Campos señaló que “no era fácil, hubo fuerte presión ejercida por muchos senadores, los ‘viejos estandartes’, que defendían sus ‘feudos’ y sólo pensaban en sus intereses personales, era evidente y exhibida, con un increíble desparpajo. Muchos de estos congresistas llevan alrededor de 30 años entorpeciendo la renovación de la clase política y son, en parte, responsables del descontento social que se manifestó hace algunos meses atrás en el país”.

Finalmente, los consejeros de la provincia de Capitán Prat, Jorge Abello y Carlos Campos, señalaron que seguirán desde sus tribunas apoyando esta iniciativa y buscarán que desde el Consejo Regional de Aysén se pueda adoptar pronunciamiento del órgano colegiado y dar señal a los diputados de la región, a quienes les corresponderá ver el siguiente paso en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso.