Alcaldes insisten en aplicar Cordón Sanitario y Cuarentena Obligatoria para ingresar a la región

Solicitan extremar medidas sanitarias, descartando el regreso a clases y exigiendo que anuncios del Gobierno sean “concretos” y no “despampanantes”.

Esta semana la alerta de contagios se reinstaló en Aysén, debido al aumento en un 100% de los casos de COVID-19 en la región, por lo que la Asociación Regional de Municipalidades (Aremu) de Aysén decidió insistir a las autoridades -ahora a nivel nacional- para extremar medidas y evitar contagios masivos.

El alcalde de Río Ibáñez y presidente de la Aremu Aysén, Marcelo Santana, confirmó que este martes se solicitó a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, establecer un cordón sanitario regional y cuarentena obligatoria a toda persona que ingrese a la zona, por vía aérea, terrestre o marítima.

Y es que a principios de abril, los alcaldes solicitaron a la intendenta regional Geoconda Navarrete y a la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, intensificar medidas en este sentido, lo que en la práctica no ocurrió y dio pie a que en los vuelos que cada domingo la empresa Latam definió mantener en la zona, arribaran pasajeros contagiados.

Santana explicó que los alcaldes analizan cada semana el avance de la situación de la pandemia y que les preocupa la situación país, la demanda de camas, con nuevos contagios, pues en la zona –dijo- existen 17 ventiladores mecánicos y por lo tanto calificó la capacidad hospitalaria crítica en la zona como “frágil”.

BARRERAS SANITARIAS NO SIRVEN

En la misma línea, desde la comuna de Aysén, el alcalde Luis Martínez señaló respecto del aumento de casos que “principalmente era lo que temíamos que pasara, ya que creemos que no están bien reforzadas las barreras sanitarias regionales, menos las locales. Y ahora hemos tenido este caso que tiene que ver con lo que hemos dicho desde el primer momento, como es asegurar que toda persona que ingresa a la región haga cuarentena real y efectiva. Eso no se hizo y vemos lo que ocurrió. Así no tenemos control y no podemos tener trazabilidad de lo que pasa”, indicó.

MAÑALICH Y LAS CLASES EN AYSÉN

Martínez abordó, además, los recientes dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló en una entrevista la posibilidad de retornar a actividades como clases presenciales en Aysén o Magallanes, al existir baja contagiosidad.

“Cada vez que el ministro de Salud ha dicho que es en Aysén donde se debe iniciar esta ‘nueva normalidad’ me da susto, porque es al día siguiente donde empiezan los contagios, así que no tengo nada más que decirle, se lo he dicho todo desde un primer minuto. Las medidas que se toman desde Santiago claramente no están dando resultados. Y creo que hoy día el cuidado debemos hacerlo nosotros como región, como comunidad, un autocuidado, esa es la única forma”, puntualizó el jefe comunal de Aysén.

Por su parte, Marcelo Santana reforzó que por ahora “es apresurado pensar a volver a clases”, y que primero es necesario centrarse en el control virológico de la enfermedad, una postura, aseguró que está en los 10 municipios de la región de Aysén

“NO HAY QUE JUGAR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS VECINOS”

Finalmente, ante los “problemas de caja” de los municipios, Marcelo Santana, dijo que espera que en materia presupuestaria, los anuncios del Gobierno sean con acciones concretas.

El alcalde de Río Ibáñez precisó que recursos “frescos” a las comunas no han llegado, más bien se trata de dineros para suplir las bajos de ingresos en permisos de circulación y pago de contribuciones, que experimentan hoy las municipalidades, “pero no es para aumentar los recursos municipales”, aclaró.

Lo único adicional hasta ahora, es lo aprobado en el Consejo Regional (CORE) de Aysén para ayuda social, que recién se podrá materializar en 2 meses más, pues primero tendrán que sortear una larga cadena burocrática y en ese desfase, es crucial “aterrizar los discursos, no hay que ser tan ‘despampanantes’ en los anuncios y no jugar con la expectativa de los vecinos”, concluyó el edil.