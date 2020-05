Marcos Silva, nuevo alcalde de Las Guaitecas: “Estamos ordenando la casa”

Su reciente elección deja en la zona a Chile Vamos con una comuna menos que se suma a la Oposición.

El pasado lunes 11 de mayo, en Melinka, el concejo municipal eligió al tercer alcalde de la comuna en este periodo, tras ser destituido Cristián Alvarado Oyarzo (Ind. UDI) por “notable abandono de deberes” y pasar el mando del municipio desde el alcalde suplente a Marcos Silva Miranda (PPD), quien ahora es el nuevo jefe comunal de Las Guaitecas.

Con 4 votos a favor, el concejal Marcos Silva se impuso ante Juan Carlos Barría (RN), con 2 votos. Éste último es quien ejerció en el cargo de suplencia como jefe comunal hasta el 11 de mayo, luego que el alcalde titular, que asumió el 6 de diciembre de 2016, fuera sometido a la justicia.

Fue el propio Marcos Silva, junto a la concejala Bernardita Picticar Millapinda (Ind.), quien impulsó la acción en el TER en septiembre de 2018, basándose en un informe de Contraloría. El informe detallaba más de $1.700 millones en gastos sin justificar, entre los años 2016 y 2017, bajo la gestión de Cristián Alvarado. La situación era grave, por lo que Contraloría derivó los antecedentes a la Fiscalía, para realizar una investigación por eventuales hechos constitutivos de delito.

Así se estableció que el entonces alcalde de Guaitecas, Cristián Alvarado Oyarzo, infringió su obligación de supervigilar las funciones ejercidas por el personal de la Secretaría Municipal, de la Unidad de Administración y Finanzas, y de la Unidad de Control del municipio, así como las labores ejercidas por el personal de la Empresa Eléctrica Municipal del Melinka. De hecho, el tribunal manifestó su convicción de haberse configurado un “notable abandono de deberes” por parte de Alvarado Oyarzo, que llevó a la remoción en el ejercicio del cargo como alcalde de Las Guaitecas, quedando además inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años.

Junto a lo anterior, el ahora ex alcalde está acusado -junto a 4 funcionarios municipales- de defraudar más de $340 millones, investigación que sigue el Ministerio Público, ya que los montos fueron depositados en las cuentas personales de los imputados, utilizando para ello boletas ideológicamente falsas vinculadas a la Planta de Electricidad Municipal.

Mientras se resuelve el cupo de concejal, dejado por Marcos Silva, esta semana ya asumió sus funciones en la tarea de nuevo jefe comunal. Melinkano y conocido dirigente sindical de la pesca artesanal, confirmó haberse “sorprendido” de resultar electo.

“Me sentí sorprendido, porque no me lo esperaba, pensé que iba a ser similar o la misma votación de la vez anterior de la suplencia y que no había forma que yo fuera el alcalde titular”, señaló en entrevista con EPD Noticias.

PANDEMIA: “GOBIERNO SE HA DADO VUELTA SÓLO EN ANUNCIOS”

Queda menos de un año de gestión municipal, ¿qué se puede hacer en 11 meses?

Podemos hacer muchas cosas, y se ve un poco complejo, no por el tiempo que queda, sino por la contigencia que está viviendo nuestro país. Esperamos que haya más que solo anuncios del Gobierno y generar lo que la comuna requiere, ‘salir a flote’. Somos la puerta de entrada de la Región de Aysén.

¿Cómo encontró el municipio, “la casa”, en estas pocas horas o días al interiorizarse más de la situación, hay que ordenar la casa?

Efectivamente, desde el día uno que asumí he estado sumido en reuniones, con los distintos equipos de trabajo y ver en qué se avanzó, qué hay, qué quedó a medio camino y armar una carta gantt a corto plazo.

En el tema financiero no estamos mal, hoy día después de toda esta situación se ordenó el tema financiero en los cuidados, en los protocolos, en los procesos. Hoy el municipio cuenta con una cifra no importante, pero al menos tenemos plata en la caja para poder desarrollar algunas cosas. Tampoco podemos alardear de la situación, porque somos municipio chico, pero si en este ámbito estamos ordenados.

Creo que faltan algunas cosas administrativas que ver en el tema Educación, en la Planta Eléctrica de Melinka, que como se sabe funcionan con generadores a diésel y nos afectan las demoras relacionadas con el GORE y la Contraloría.

Hay que ordenar un poco la casa, que la gente se comprometa con el municipio y con el trabajo para impulsar entre todos, y para que a todos nos vaya bien en conjunto. Tenemos que ver los temas de organizaciones sociales, de la pesca artesanal.

Al consultarle por el recorte presupuestario del Gobierno en el marco de la pandemia COVID- 19 y ciertos aportes anunciados a los municipios como “inyección” financiera, el alcalde Silva asume que todo monto por pequeño que sea sirve en Melinka y lo recibirán, pero apuesta a que se concreten realmente las ayudas que, públicamente, el mismo Gobierno ha divulgado.

“El Gobierno se ha dado vuelta solo en anuncios, llevamos casi 3 meses de pandemia y aún no ha habido luz roja (para el Gobierno), ni se ha desglosado absolutamente nada de esos anuncios”, reclamó el edil.

Agregó que como comuna “si son $300 millones o $400 millones son recursos bienvenidos, ahora esa ‘inyección’ hoy es bastante poca, el anuncio me parece bien, pero la distribución debería ser igualitaria y lo importantes que si los recursos se anuncian, ojalá lleguen”.

La senadora Ximena Órdenes (Ind. PPD) fue una de las primeras autoridades en brindarle respaldo, ¿ayuda en la práctica tener una línea política común con la parlamentaria?

-Se agradece el apoyo y respaldo de la senadora Ximena Órdenes, también me llamó el senador Harboe, y no cabe duda que por más cuestionados que estén los parlamentarios, juegan un rol sumamente importante y evidentemente que nos ayuda a destrabar situaciones ahí mismo donde se necesita, estando en el Congreso.

Así es que contar con el respaldo de la autoridad regional o la senadora Órdenes es importante para empujar a la comuna, que sea escuchada y que necesita crecer como todas las comunas de la Región de Aysén.