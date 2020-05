[AUDIO] Alcaldes cuestionan real “inyección” de recursos anunciada por Intendenta Navarrete

Ante el profundo déficit de los municipios, los jefes comunales hicieron notar su malestar por el bajo monto anunciado para la región y que además no serían recursos “frescos”.

“Al día de hoy no hay un solo peso extra de parte del gobierno al municipio”, es la declaración al unísono que varios alcaldes de la Región de Aysén, oficialistas y de oposición, manifestaron al referirse a lo que el Gobierno anunció como una “inyección” de recursos para las 10 comunas de Aysén.

EPD Noticias recogió las opiniones de diversos jefes comunales, siendo Aysén, Cochrane, Chile Chico, Tortel yO´Higgins, los más críticos y decepcionados, incluso reconociendo que más allá d los diversos anuncios que ha realizado el Gobierno, no disponen de platas nuevas”.

“ES UN MAL TITULAR, SÓLO ES UN ADELANTO DE LAS PLATAS”

Todo comenzó el viernes pasado, día en que se comunicó desde Intendencia de Aysén que “Gobierno transferirá $3.291 millones a municipios regionales a través del Fondo Común Municipal y Fondo Solidario para enfrentar pandemia”.

Sin embargo, uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Aysén, Luis Martínez, quien con preocupación y extrañeza señaló que “creo que es un mal titular, no sé quién es responsable, pero hay un error bastante grande respecto a que aparecemos los municipios como recibiendo una gran cantidad de platas”.

Tras reunirse con la intendenta Geoconda Navarrete, el encargado local de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Ponce, además de los alcaldes de Río Ibáñez, Coyhaique, Cochrane y Cisnes, Martínez precisó que lo que ocurrió fue simplemente que se adelantaron platas del año, “pero al final del año ya se proyecta que el Fondo Común Municipal va a ser entre un 8% a 10% menos, lo que significa que este municipio en particular, parte con $600 millones o $700 millones menos”.

El alcalde de Aysén, informó que junto al concejo municipal han debido aprobar cambios de glosas para financiar la pandemia a nivel local, sacrificando programas sociales, pero “estamos esperanzados en que lleguen dineros frescos”, dijo, porque hay mucha gente que no aplica en los beneficios y están quedando fuera.

Concluyó en último término que es necesario que las autoridades regionales y el Consejo Regional agilice la gestión de dineros para la región.

En Cochrane, la visión de Patricio Ulloa es similar. El alcalde la capital provincial de Capitán Prat confirmó que “a nivel regional a este minuto las muncipalidades han tenido cero aporte, cero peso” y advirtió que aunque no tiene dudas que las transferencias del Fondo Común Municipal y Fondo Solidario se cumplirán desde el Gobierno, recordó que la región no ha llegado a una crisis sanitaria, la situación de invierno y el aumento de contagios es algo que sin duda complicará a los municipios más adelante.

“TENEMOS UNA BAJA SUSTANCIAL DEL 70%”

Bernardo Lopez, alcalde de Tortel, señaló que de “de estos aportes nos van a llegar mucho menos”, y los últimos saldos, desde el Fondo Común Municipal la comuna tuvo una “baja sustancial” que casi llegó al 70%.

López ejemplificó que en los últimos días recibieron $5 millones como aporte al municipio en el marco del COVID-19, pero los calificó de “insuficientes”. Es más, aclaró que al mismo tiempo se les descontaron al mismo tiempo $8 millones del saldo del Fondo Común Municipal.

En la comuna más asutral de la región, O´Higgins, su alcalde Roberto Recabal resaltó el que los municipios han recaudado menos este año en los distintos ingresos de sus contribuyentes, y recordó que cada año se reciben aumentos de dineros desde el nivel central, mientras este año ha sido a la baja. Por ello calificó esta situación como “un gran problema” y que si bien la “inyección” de recursos es una buena cantidad no es suficiente para la caída que se proyecta de hasta un 20% menos, por lo que también espera en los próximos meses se provean nuevos recursos.

Casi como una voz disidente entre sus colegas, el edil de la comuna más populosa de la región, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, se refirió a los recursos anunciados por el Gobierno que “vienen a salvarnos en el déficit financiero”, aunque matizó que le hubieran gustado mayores montos y recursos frescos.

El caso de Ricardo Ibarra, alcalde de Chile Chico, es más drástico, ya que se mostró especialmente molesto con el anuncio de la Intendenta Regional de Aysén. “Hemos estado llenos de anuncios, éste debe ser el décimo anuncio del Gobierno, pero a la municipalidad de Chile Chico no ha llegado ni un peso”, reclamó.

En la misma línea comentó a EPD Noticias que $3 mil 291 millones para los 10 municipios no resulta un gran monto, pues al dividirlo en 10 comunas el promedio sería $329 millones para cada una, en circunstancias que una obra de importancia -como pavimentar solo 6 kilómetros de ruta entre Chile Chico y el cruce de acceso a Bahía Jara- demanda más de $ 6 mil millones.

Ibarra reconoció que “tampoco es tanta plata” y que se desconoce hasta ahora la distribución de este fondo regional, donde el edil reparó Aysén y Coyhaique se llevan los mayores montos.