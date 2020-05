Democracia Cristiana rechaza rebaja al presupuesto de Bomberos y oficia al Gobierno

Dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) hicieron saber su malestar y rechazo por el decreto N°707 del Ministerio de Hacienda que apunta a disponer una rebaja presupuestaria de casi un 8% a Bomberos de Chile.

Marcio Villouta, presidente de la DC en la Región de Aysén, indicó que diversos personeros de la colectividad -encabezados por el timonel nacional Fuad Chahin- junto con considerar inaceptable la medida de recorte a las finanzas de Bomberos, se ofició al Gobierno para que dé respuesta por esta decisión.

“Desde la Democracia Cristiana rechazamos la rebaja al presupuesto de Bomberos, pues ellos prestan un servicio gratuito a toda la comunidad y han sido la primera línea en enfrentar las emergencias que afectan a nuestro país. Los Bomberos han sido quienes han atendido las emergencias derivadas del estallido social y también los hemos visto actuando en esta pandemia, por lo cual, no comprendemos la rebaja dispuesta desde el Ministerio de Hacienda, que alcanza casi al 8% de lo que habitualmente reciben. Esto evidentemente traerá consecuencias en el desempeño, en la rapidez, en la oportunidad y también en la tecnología con que enfrentan las tragedias que habitualmente suceden en nuestro país”, señaló Fuad Chahin.

“ES UNA TRAICIÓN A BOMBEROS”

Por su parte la diputada y vicepresidenta DC, Joanna Pérez, adhirió al llamado a que se revise esta medida y solicitó a que se constituya la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara Baja para que cite al ministro de Hacienda.

La idea, dijo la parlamentaria, es “que dimensione como afectaría esta medida que puede ser muy compleja en esta pandemia, donde Bomberos tiene un trabajo notable de apoyo a la comunidad. Pero claramente rechazamos esta rebaja inconsulta. Podemos revisar otros gastos, pero Bomberos no puede sufrir y ser castigado justamente por el rol que presta a la comunidad”.

Finalmente, el diputado Gabriel Ascencio confirmó el oficio enviado al Ejecutivo para que detalle la materia presupuestaria.

“Hay criterios para fijar recortes presupuestarios, hay criterios para tomar decisiones acerca de a qué instituciones tú le vas hacer rebajas o recortes, pero no puedes en realidad bajarle la escasa plata que tiene el cuerpo de Bomberos de Chile. Por un lado, no puedes andar todo el día haciendo presente la importancia de los Bomberos en cada uno de los rincones de Chile y luego traicionarlos de esta manera, quintándole miles de millones de pesos que pueden perfectamente obtenerse de otros lados”.

Ascencio agregó que “hoy (martes) he oficiado al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuesto para que dejen sin efecto este recorte presupuestario. Esto no tiene ningún sentido, aquí no se trata de recortarle a todo el mundo. Los Bomberos son de aquellas instituciones, no solamente la más querida, sino la más necesitada por los chilenos y chilenas y queremos que ellos puedan continuar haciendo su labor. No hay razones para traicionar de esta forma a los Bomberos de Chile”, concluyó Ascencio.