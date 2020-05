Consejeros de Capitán Prat sobre Plan de Rezago: “Es decepcionante, sin legitimidad e incierto”

“Lamento profundamente la nula disposición de parte de la Diplade, incluso con un dejo de soberbia al final del proceso de no tener mayor intención de considerar las demandas territoriales manifestadas en los talleres con la comunidad”, dijo el Core Carlos Campos.

La semana pasada el pleno del Consejo Regional de Aysén (CORE) conoció la propuesta final del Plan de Desarrollo para Zona de Rezago para la Provincia de Capitán Prat, que considera la ejecución de 66 iniciativas a desarrollarse entre el período 2020-2027 y que fue aprobada en voto divido por los integrantes del órgano colegiado.

Más que un plan, es un listado de proyectos que considera algunas importantes iniciativas como asegurar pavimentación Ruta 7 Sur desde puente Chacabuco a Cochrane, financiado con recursos del FNDR y provisión de rezago, la Extensión eléctrica Cochrane-Tortel y la Prolongación de la Fibra Óptica desde Tortel a Villa O´Higgins, entre otros”, precisaron los consejeros regionales Jorge Abello (DC) y Carlos Campos (RN).

Y es que a juicio de los representantes de la Provincia de Capitán Prat, el Plan presentado por la Diplade del Gobierno Regional, en sesión de videoconferencia el pasado miércoles 29 de abril, mencionó un trabajo en terreno desarrollado junto a los pobladores lo que los cores lamentaron no ocurrió.

PROCESO INCOMPLETO, NADA NOVEDOSO

“No hubo una real participación ciudadana dado que hubo organizaciones no contempladas y, por tanto, iniciativas anheladas por años que no fueron consideradas. Este procedimiento o trabajo territorial es decepcionante al no lograr total legitimidad. Hay demandas territoriales no abordadas y proyectos incluidos que no obedecen a análisis con sustentos válidos y con un financiamiento incierto”, comentaron ambos consejeros regionales.

Agregaron que “el proceso fue incompleto al no haber existido diálogo y acuerdos en los territorios, quedándose solo con el levantamiento de información y decisión unilateral presentando un Plan desde el Gobierno al CORE, que fue aprobado en mayoría, pero no de manera unánime”, indicó Jorge Abello.

Precisó además que “el plan construido fue poco audaz, nada novedoso y con incierto escenario presupuestario dado que encontramos muchos proyectos que ya están en marcha como parte de la oferta de los servicios públicos y que están en el plan, más bien para abultar el presupuesto. Podría haber existido una mayor oferta, por ejemplo, en fortalecimiento de capital humano que es una de las mayores deudas de este proceso”.

Asimismo, dijo el consejero, “lo más preocupante es la programación y compromiso de recursos del FNDR para los próximos años, desde el año 2022 en adelante definitivamente no están asegurados esos recursos y a varios nos pareció irresponsable esta planificación que alcanzará hasta el año 2027”.

“NO HAY SINTONÍA CON LA COMUNIDAD”

Por su parte, el consejero Carlos Campos comentó que, aunque se valoran los proyectos, “hemos sido francos en señalar que algunos proyectos no tienen sintonía con la comunidad y además adolecen y carecen de fundamentos. Esto no puede suceder cuando existe un trabajo territorial donde se planifican recursos, que hoy más que nunca, son limitados. Esperábamos de verdad un plan potente con un fuerte respaldo de nuestras comunidades, pero no fue así. Pese a nuestra insistencia, lamento profundamente la nula disposición de parte de la Diplade, incluso con un dejo de soberbia al final del proceso de no tener mayor intención de considerar las demandas territoriales manifestadas en los talleres con la comunidad”.

Campos fue más allá y apuntó que “con esa misma insistencia los consejeros de la provincia logramos incorporar en la aprobación del Plan algunos resguardos en la iniciativa del Programa de Conectividad interior, dejando establecido los caminos que nos parecen relevantes de priorizar y que además se considere un ítem de expropiaciones para los caminos secundarios, algunos de ellos llevan más de 15 años sin avance por la negativa de otorgar pasos de servidumbres. Por ello, nos jugaremos debidamente esta opción, toda vez que además corresponde a recursos regionales del FNDR”.

Ambos consejeros, manifestaron que no cesarán de trabajar para que se implementen las iniciativas que generaron concenso en el Plan de Rezago, principalmente, aquellas en materia de conectividad terrestre, digital y eléctrica.

“Estos son los proyectos de más alto impacto en los primeros años y esperaremos optimistas que cuando asuma el Gobernador Regional se pueda revisar y sobretodo corregir buena parte de la planificación de proyectos”, finalizó Jorge Abello.