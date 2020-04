Dirigentes DC calificaron de “irresponsable” que Gobierno anteponga el mercado a las personas

Apuntaron que no existen variables suficientes ni concluyentes para relajar las medidas sanitarias y exponer a niños, jóvenes o trabajadores.

“Experimentar con nuestra región y su gente es de lo más irresponsable que hemos visto en este Gobierno, creen que somos reemplazables, desechables, porque somos una zona extrema y además de pocos habitantes, lo digo ahora como padre de familia y como dirigente político, ¡no más! ”, señaló enfático el presidente de la Democracia Cristiana de la Región de Aysén, Marcio Villouta, al conocer las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dijo ser partidario del retorno a la normalidad,usando como ejemplo a la Región de Aysén.

Este Gobierno no da para más con su improvisación y prioridades, el poner al mercado y la economía por sobre las personas es la mayor bajeza posible”, criticó el dirigente demócratacristiano de Aysén.

Y es que nada bien cayeron las declaraciones del polémico ministro de Salud, luego de asegurar en una entrevista televisada, este domingo, que el riesgo de contagiarse hoy es prácticamente cero y que no hay sentido de que se mantenga una Cuarentena.

De hecho, la intendenta Geoconda Navarrete replicó en Coyhaique el libreto desde Santiago, defendiendo la medida que justificó, señalando que “está enfocada en poder mantener la asistencia y mantener el funcionamiento de los servicios que hoy día son muy requeridos por el público en general”.

Navarrete enfatizó que el dictamen se deberá cumplir de manera

“gradual”.

Por ello, al igual que han expresado alcaldes tanto de oposición como del oficialismo en Aysén, Villouta criticó duramente a la autoridad del Gobierno de Sebastián Piñera, señalando que “hay una falta de sentido común enorme”.

Marcio Villouta argumentó “si bien la Región de Aysén mantiene bajos niveles de contagio y hace 15 días no registra un nuevo caso para el dirigente de la Democracia Cristiana, no existen las variables suficientes y concluyentes para relajar las medidas sanitarias”.

El presidente de la DC en la Región de Aysén puntualizó que “hoy no existe ningún antecedente sanitario, médico o de expertos, o de la Mesa COVID que recomiende aquello. Los protocolos internacionales señalan que debe existir la evidencia científica que muestre que la transmisión del COVID está controlada, que los riesgos de brote hayan sido minimizados al máximo, que se manejen los riesgos de importación de casos de las comunidades que están comprometidas con la transmisión. Lo que está haciendo este Gobierno es irresponsable”.

CORE ABELLO: “SE ESTÁ VIOLANDO UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL”

En la misma línea, el consejero regional por la Provincia de Capitán Prat, Jorge Abello (DC), se refirió a la medida de regreso a clases de los escolares y de funcionarios públicos, lo que pareciera apuntar a dar una señal de normalidad en un momento en que el peak de los contagios está aún en aumento.

“Me parece un despropósito, una falta de responsabilidad y seriedad tremenda que se piense siquiera en retomar las clases en nuestra región. Si bien es cierto, nuestra región es la única del país que mantiene un bajo número de contagios, reduciéndose sólo a 7 casos, esto debe verse como una oportunidad de extremar medidas y cuidarnos más que nunca con motivo de no aumentar esta cifra. No podemos hacer ‘borrón y cuenta nueva’ cuando el peak del COVID-19 se espera para el mes de mayo”, señaló el core Abello.

Asimismo, respecto de la instrucción presidencial para un retorno gradual de las funciones y atenciones presenciales de los servicios públicos, Abello señaló que no se debe poner en riesgo la salud de las personas.

“Me parece gravísimo y creo que con esta medida se está violando un derecho humano fundamental, tal como lo señala nuestra Constitución y es que todas las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. Estamos ante 2 medidas implementadas por el Gobierno que no podemos avalar y que no merecen ningún análisis”.