Coyhaique y la doble crisis sanitaria

Por Carlos Gatica V. @CarlosGaticaV

Director Ejecutivo Fundación Juntos Por Aysén

El COVID-19 es, sin duda, la crisis sanitaria más importante que ha tenido que enfrentar el mundo desde la Influenza en 1918. Sin embargo, esta no es la única crisis sanitaria que hemos de enfrentar la comunidad coyhaiquina. Durante 8 años, al menos, según información oficial disponible en el DS. N°33 del Ministerio de Medio Ambiente, nos hemos visto enfrentados a la contaminación del aire en nuestra ciudad. Contaminación que, según la Organización Mundial de la Salud (la misma que lidera la batalla frente a la pandemia del COVID-19), disminuye automáticamente nuestra esperanza de vida en 9 meses. La propia OMS señala que, en nuestro país fallecen 4 mil personas anualmente a causa del aire contaminado, sumando a la cifra mundial de 8,8 millones de decesos al año.

Sin ir más lejos, en al año 2017 murieron 3 mil 723 personas asociadas a la contaminación, superando, incluso, a las 3 mil 200 muertes registradas a la fecha en China por COVID-19.

Un reciente informe de la Universidad de Santiago de Chile señala que las poblaciones elevan su vulnerabilidad ante el virus al estar expuesta en aires con alta concentración de material particulado. Se explica que, en las ciudades contaminadas con humo de leña como el sur de Chile y, en particular la nuestra, el nivel de contaminación intramuros, al interior de los hogares, es muy elevado, llegando a ser más peligroso que el aire atmosférico exterior. A la larga, este nivel de exposición crónica provoca que los coyhaiquinos tengamos un sistema inmunológico más débil, con presencia de enfermedades cardio-respiratorias que nos hacen más vulnerables a las enfermedades infecciosas, como la influenza, bronquitis, neumonías y, recientemente, el COVID-19.

Por ello, es muy oportuno y altamente recomendable decretar una Cuarentena obligatoria para las poblaciones de más alto riesgo, como los adultos mayores (+60 años), niños (0 a 15 años) y personas con enfermedades crónicas. Se llama “Cuarentena inteligente”, tal como la han realizado Corea del Sur o Singapur, países que han sido destacados como ejemplos para enfrentar la crisis.

Por lo mismo, la Fundación Juntos por Aysén ofició con urgencia a la Intendenta de la Región de Aysén y al Seremi de Salud, para solicitar la Cuarentena obligatoria en los grupos mencionados.

Hoy más que nunca debemos cuidar de nuestros ciudadanos y ciudadanas mediante la prevención, mientras no existan medidas más eficaces para combatir el virus, como las vacunas. Por ello, como fundación instamos a los vecinos y vecinas a no salir de sus casas de no ser estrictamente necesario. De nosotros depende cambiar el rumbo de esta gran pandemia que tiene más de 150 mil muertes en el mundo y más de un centenar en nuestro país. Esto está recién comenzando.