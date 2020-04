Alcaldes rechazaron categóricamente anuncio del Gobierno para volver a actividades presenciales

Ediles descartaron el regreso a clases presenciales y de funcionarios públicos a sus oficinas, apuntando a resguardar primero la salud de las personas.

El Colegio Médico, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Colegio de Profesores, además de la CUT y la ANEF, señalaron este fin de semana la postura de no retomar actividades presenciales en lo inmediato, tras el anuncio del Gobierno mediante un oficio para que los funcionarios públicos comiencen a retomar sus labores en los distintos públicos, y la posibilidad que en Aysén los estudiantes vuelvan a las salas clases. Los alcaldes de Aysén, Coyhaique y Cisnes, comunas que concentran cerca del 80% de la población regional, suscribieron la postura de rechazo absoluto.

El riesgo de contagio por Coronavirus para la población es 0% ¿Cuál es el sentido de que esa gente se mantenga en su casa? Generar una Cuarentena donde no hay ningún caso (confirmado) es generar un daño”, manifestó el ministro de Salud Jaime Mañalich en entrevista este domingo en el programa de Mesa Central de Canal 13.

Concretamente refirió el secretario de Estado que “yo soy partidario que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no haya epidemia, y pongo el caso de Aysén en particular, deberían volver el 27 de abril. Esa posición mía, no ha sido consensuada con el Presidente y el ministro de Educación”.

MUNICIPIOS: “VOLVER A CLASES NO ES UNA OPCIÓN”

Ya este viernes se conoció el Oficio Circular N°18, que detallaba instrucciones para un Plan de Retorno Gradual para los funcionarios de los servicios públicos en todo el país.

A partir de ello, diversos organismos con autonomía en la administración del Estado aclararon que mantendrían sus labores en el formato de teletrabajo para proteger a sus funcionarios y al público, con la atención a distancia como se implementó y ha operado en las últimas semanas. Entre ellos, están el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, que dieron a conocer su posición a través de videos o comunicados.

También el Colegio Médico, el Colegio de Profesores, la CUT y ANEF tomaron la postura firme de evitar exponer innecesariamente a la población a actividades presenciales en el periodo que el propio Gobierno ha proyectado como el de mayor curva de contagio, a fines de abril y principios de mayo.

Es por todo ello, que además en la zona, y a través de un comunicado en las redes sociales municipales el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala (PS), inmediatamente reaccionó descartando la posibilidad de retomar la actividad educacional presencial en la capital regional.

“Rechazo absolutamente o indicado por el Presidente Sebastián Piñera en el sentido del retorno a clases, retorno a las oficinas en sus oficinas por parte de los funcionarios públicos», señaló Huala.

“Este alcalde no va a asumir el regreso a clases por parte de los colegios y menos el retorno a las labores de nuestra gente, eso hasta las condiciones den la garantía de control total de esta pandemia”, argumentó el edil de Coyhaique.

Desde Cisnes, y a través de un video en la cuenta Facebook e la OIRS municipal, el alcalde Francisco Roncagliolo (Evópoli) apuntó directamente al regreso a clases con que ejemplificó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que como ejemplo refirió a la Región de Aysén al no tener mayor complejidad con el COVID-19.

“Rechazamos rotundamente esas declaraciones (…) por el hecho que no sentimos ni creemos que como Región de Aysén estemos en condiciones de retomar normalidad cuando ni siquiera ingresamos a la crisis”, reclamó el alcalde de Cisnes.

Roncagliolo recordó que el mismo Gobierno advirtió que hasta abril, mayo e incluso junio se estará enfrentando esta pandemia, por lo que solicitó el respaldo de las autoridades regionales para proteger en este sentido la salud de la población y se planteen soluciones reales para las comunas de la región.

En Aysén, el jefe comunal Luis Martínez (RN), se sumó a la postura regional señalando enfáticamente que “volver a clases el próximo 27 de abril en Aysén no es una opción”, agregando que los dichos del ministro de Salud revelan su desconocimiento de la realidad de la región y la comuna, por lo que el edil anunció la posibilidad de presentar un recurso de protección en contra de la autoridad sanitaria.

“Creo que las declaraciones son tremendamente equivocadas y que el ministro ha sido tremendamente inconsecuente al pronunciarlas (…) aquí se está pensando de mala forma, no se puede llegar y decir hoy día que debemos volver a nuestras vidas previo al Coronavirus, porque no tenemos contagiados. Porque ha sido justamente porque hemos estado trabajando, nos hemos peleado entre nosotros mismos, incluso, para poder tener una barrera sanitaria, para poder tener lo que tanto ha costado y tenemos hoy día. Así que volver a clases el próximo 27 de abril no es una opción”.