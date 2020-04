Los costos de la Pandemia lo pagamos las regiones

Por Jorge Calderón N. @jcalderon_cl

Sociólogo

Pese a los anuncios macroeconómicos anunciados por el Gobierno para enfrentar la crisis económica, como consecuencia de la pandemia COVID-19, lo cierto es que queda la sensación de que estas medidas no solo son insuficientes, sino que, además, no llegan al común de las personas.

A poco más de un mes del primer caso de contagio en Chile por Coronavirus, todo indica que estamos lejos de que esta distopía termine. A la fecha son 4 mil 471 contagios, 7 de ellos en la Región de Aysén, y 34 fallecidos en Chile. La única certeza que existe hoy, es que las cifras seguirán subiendo.

La preocupación de la población, hoy día, no solo radica en la salud de las personas, existe una tensión no atendida en la necesidad de cerrar las fronteras de la región para resguardar el aumento de contagios, así como también la angustia de no saber cómo enfrentar los compromisos económicos.