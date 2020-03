Cisnes decretó Cierre Preventivo Comunal

Desde las 14 horas de hoy se comenzó a restringirse el acceso como medida ante el COVID-19.

A través de la página de Facebook de la OIRS del Municipio de Cisnes se comunicó anoche la decisión del cierre completo de la comuna para el ingreso de personas, y ante el airado reclamo de los vecinos y vecinas que en horas de la tarde bloquearon el muelle para el ingreso y salida de personas, debido a que no se disponía una barrera sanitaria adecuada.

Declaramos como comuna el cierre de nuestros limites y accesos a nuestras comunidades por 20 días, a partir del día viernes 20 de marzo a las 14:00 horas, medida prorrogable si amerita”, publicó el alcalde Francisco Roncagliolo, en la red social del municipio.

SOLO RESIDENTES

La medida -explica el posteo- “significa que todas las personas que no sean residentes, nacionales o extranjeras, no podrán ingresar o deberán hacer abandono de nuestra comuna. Ha pasado una semana desde que se han hecho este tipo de anuncios y si los visitantes no lo han entendido no es nuestra responsabilidad como comuna”.

Roncagiolo aclaró que en días previos se trabajó con los servicios públicos para tomar “diversas medidas de control en nuestra extensa zona que van desde cierre de colegios, cierre de locales comerciales, prohibición de uso de recintos públicos, cierre de Parque Nacional Queulat, medidas que disminuyan foco por contacto en aglomeraciones, cierre voluntario de locales comerciales, apoyo para vacunación de niños y adultos mayores, difusión de las medidas sanitarias en distintos medios y formas, implementación de control sanitario en acceso norte de la Región de Aysén, en Raúl Marín (Balmaceda)”.

CENTROS SALMONEROS, MUELLES Y AERÓDROMOS

Entre otras medidas anunciadas, está el que las empresas que prestan servicios en el mar y que tienen centros salmoneros en la zona deberán en un plazo no mayor a dos días, definir un punto de embarque o acceso al mar distinto a los presentes en nuestras comunidades. Además deberán presentar un plan de acción para trabajadores locales, los que no podrán relacionarse con trabajadores externos a la comuna, dicha medida no los exime de cumplir con la ordenanza sanitaria municipal y el protocolo marítimo establecido en la jurisdicción de Puerto Cisnes.

En tanto, en las localidades donde se encuentran muelles artesanales solo se permitirá el uso a naves de pesca artesanal o servicios locales. No podrán descender en los puertos personas ajenas a nuestra comuna a menos que sea algo extraordinario o de salud pública. Y los aeródromos de la comuna, solo permitirán la salida de personas a excepción de ingreso de carga, insumos o apoyos absolutamente necesarios.

ABASTECIMIENTO NO SE AFECTARÁ

Se aclara, en todo caso, que no se afectarán a los medios de abastecimiento comunal o cualquier medio de apoyo sanitario requerido en nuestra comuna.

Sin embargo, se exige a la comunidad, a las empresas y negocios tomen las medidas necesarias y exigidas para brindar seguridad en el trabajo y a los vecinos. Por ello es que se prohíbe cualquier aglomeración de personas que puedan generar un foco de infección a la comunidad.

Finalmente, el retorno de familiares a la comuna desde otras comunas o regiones se debe manejar sanitariamente, haciendo seguimiento y consultando a los fonos de salud disponibles ante afecciones respiratorias.