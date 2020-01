Vecinos y dirigentes de Chile Chico reclaman a Vialidad por “pésimo” estado de Ruta CH265

Aseguran que es un peligro vial que ha incrementado la accidentabilidad del tránsito vehicular en el sector.

“Hemos tenido reuniones con la gente de Vialidad (…) y esperamos tener respuesta del sector Vialidad, porque la ruta en términos generales está en estado deficiente”, insiste Fernando Solar, de la Junta de Vecinos de Puerto Guadal. El diagnóstico es común en vecinos de Chile Chico y hasta Mallín Grande, sin ahora respuesta concreta de la Seremi de Obras Públicas (MOP) de la Región de Aysén.

Diversos dirigentes sociales de la cuenca sur del Lago General Carrera están molestos, preocupados y esperando acción de las autoridades de Gobierno para a la brevedad mejorar el pésimo estado de la ruta CH265 que ha ocasionado un mayor índice de accidentes e incluso problemas a la salud.

La Ruta CH265 que va desde El Maitén pasando por Guadal y hasta Chile Chico, y llega a la frontera en el paso internacional Jeinimeni está en un estado “deficiente”, asegura el dirigente Fernando Solar, y justo en verano donde este camino tiene una mayor demanda, pero las autoridades sectoriales no han dado respuesta.

Suma el hecho que el uso excesivo de la sal en el camino produce además un deterioro acelerado de los vehículos, por lo que tienen muchas dudas de lo que se le mandata a la empresa encargada de la mantención de la ruta, donde falta humectación pues la nube de polvo es un problema persistente.

“El camino está pésimo, pésimo… no hay por dónde pasar”, comentó Aliro Cruces, dirigente y transportista de Puerto Guadal. Los hoyos son la tónica lo que atribuye a la falta de conservación del camino. “De Guadal a Chile Chico (el camino) esta pésimo y de Guadal a Bertrand está peor”, afirmó.

Al respecto, dijo además que “aquí falta fiscalización”, por lo que llamó a autoridades como el Gobernador Provincial Mauricio Quercia a si se atreven a ir en sus vehículos fiscales a recorrer el camino.

“LOS 115 KILÓMETROS ESTÁN MALOS”

Gonzalo Santibáñez es transportista y dijo a EPD Noticias que ya está cansado de comprar nuevos neumáticos y amortiguadores que producto del mal estado de la ruta CH265 ha debido reponer constantemente.

“Todos los días hago 180 kilómetros, y son 115 kilómetros de la ruta CH 265 y los 115 kilometros están malos, y justo en esta época de verano, con turistas”, apuntó Santibáñez.

Agregó que no puede detener su actividad, no porque no tenga ganas ni porque amerite la situación, sino que simplemente, porque su empresa Buses Costa Carrera Travel es una de las que transporta el mayor flujo de pasajeros en el sector, y perjudicaría a sus vecinos y vecinas.

“Tengo varios buses y si yo me voy a paro dejó sin conectividad a las personas en el sector”, reflexiona.

NUBE DE POLVO, MATERIAL PARTICULADO Y SILICOSIS

El tema de la seguridad vial ya es un peligro para quienes transitan en el sector sur de lago General Carrera, se agregan importantes riesgos a la salud, según el ingeniero civil en Medioambiente, Nelson Fuentes.

El especialista señala que no habido mantención adecuada del camino, pero cree que los actores de Gobierno deben analizar la situación por el aumento de la accidentabilidad y especialmente sobre la salud de los habitantes, siendo importante, asimismo, como comunidad ser parte de las decisiones para la inversión de mantención de la ruta.

“El mismo material que queda suelto descompone la superficie por la presión de los neumáticos y al no estar compactado, genera una nube de polvo que con ayuda de los vientos se eleva a columnas supriores y se depositan en sectores con cuerpos de agua, y quienes vivimos a orillas de la Ruta 7, recibimos este material particulado, y hay una enfermedad que es la silicosis que es provocada justamente por estas nubes de polvo que se desplazan”, alertó Nelson Fuentes.

LLAMADO AL MOP

Para Álvaro Valdivia, presidente de la Junta de Vecinos de Mallín Grande e integrante de la A. G. de Campesinos la situación es muy compleja.

“El camino está malo, malo, ahoyado, a la salida de Chile Chico lleno de calamina”, relató.

Manifestó que con los millonarios recursos que se invierten en esta materia “el camino debería estar bueno (…) y correspondería un llamado al MOP a que se preocupe más, porque los inspectores no se ven nunca”.

Finalmente, el dirigente social de Chile Chico, Mario Figueroa, explicó que “vemos un abandono de la mantención, la ruta está en pésimas condiciones”.”

Figueroa especificó que “hay una empresa que presta servicio al Estado en convenio y se debe prever esto con la debida antelación si se viene la temporada estival”.

En el mismo sentido recordó que “la única conectividad terrestre que tiene Chile Chico es la ruta CH265, que parte en la frontera y termina en el empalme en la Ruta 7 Sur, sector El Maitén, y por tanto se afecta a gente esforzada”.

Figueroa concluyó señalando los riesgos para el turismo y para los pasajeros que circulan en la zona, que ya han alertado a la comunidad, pero no a las autoridades.